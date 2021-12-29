اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 5 رحلات دولية تقل قرابة 600 سائح

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 5 رحلات دولية تقل قرابة 600 سائح وصول السياح لمطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاربعاء، 5 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 600 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجارى.

وأكدت جداول رحلات اليوم وصول 5 رحلات طيران بينهم رحلتين من اوكرانيا ورحلة من المانيا ورحلة من التشيك واخرى من إيطاليا، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الوافدين لمطار مرسى علم .

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من اليوم السبت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى. وأكدت جداول رحلات الطيران وصول 13 رحلة من إيطاليا وتراجع فى معدلات وصول السياحة الألمانية بعدد 15 رحلة، كذلك رحلة رومانية جديدة، و4 رحلات هولندية، كما يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 5 رحلات من التشيك و14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من اوكرانيا، و4 سويسرى، و3 رحلات داخلية واخرى من مولدوفا.


البحر الأحمر

اخبار مصر

احبار المحافظات

مطار مرسى علم

رحلات دولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة