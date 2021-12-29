اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:39 م
مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 أخرون فى حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريسكل بطريق القاهرة الفيوم أسيوط الغربي، وعلي الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع نبيل عبد المولي محمد زيادة 52 سنة، وإصابة كلا من أحمد سيف الدين 57 سنة، وحمادة محمد عبد الفتاح 21 سنة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


حوادث الطرق بالفيوم

طريق اسيوط الغربي

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة