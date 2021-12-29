مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 أخرون فى حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريسكل بطريق القاهرة الفيوم أسيوط الغربي، وعلي الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع نبيل عبد المولي محمد زيادة 52 سنة، وإصابة كلا من أحمد سيف الدين 57 سنة، وحمادة محمد عبد الفتاح 21 سنة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.