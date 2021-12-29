مستقبل وطن يطلق مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في الشوارع

كتب ـ هشام عبد الجليل

أطلق حزب "مستقبل وطن" مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في الشوارع، تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين في هندسة الكهرباء من أبناء الحزب، وقال الحزب إن هذه الخطوة تأتى بداية المرحلة الأولى من المبادرة، وجار تعميمها بكافة محافظات الجمهورية.

وبدأت المبادرة بمحافظة القاهرة، وتحديدا بأمانات السلام ثانى، والظاهر والزاوية الحمراء والشرابية والسيدة زينب والسلام، والمعادى ودار السلام والبساتين وحلوان والمقطم.

ووجه المواطنون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة العظيمة التى تحمى المواطنين خاصة فى فصل الشتاء ومع هطول الأمطار، وقال أحدهم "شكرا سيادة الرئيس لأنه عمل كده علشان خاطر أولادنا، فيما قال آخر "في عهد الرئيس السيسى الشباب بيتحرك".

وقالت مواطنة: "شوفت شباب بيشتغلوا، ونشكر شباب الحزب اللى شاركوا في المبادرة"،وقالت مواطنة من حى السيدة زينب: "كلنا كنا بنشتكى من عمدان النور، وكنا بنخاف على أولادنا وهما بيتحركوا، لحد ما جه شباب الحزب وعملوا المبادرة دى، وأول مرة أشوف حزب بيتحرك وبيشتغل بإيديه وبالشباب، وهما شباب راقية جدا"، فيما قال أحدهم "نشكر سيادة الريس على الحاجات اللى بيعملها دى كلها".

وقال مواطن آخر: "ربنا يباركلكم، إحنا بنشكركم آخر شكر"، وقال آخر "نشكر كل الشباب اللى عمل ده حفاظا على الأطفال الصغيرين"، وقالت أخرى "عمرنا ما شوفنا حاجة اتعملت زى كده غير في عهد الرئيس السيسى".

ووجه مواطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وقال "شكرا سيادة الرئيس لأنه عمل كده علشان خاطر أولادنا".

وقالت أخرى "شوفت شباب بعينيين، ونشكر شباب الحزب اللى شاركوا في المبادرة"، فيما قال أخر "في عهد الرئيس السيسى الشباب بيتحرك"

وقالت مواطن في الشيدة زينب "كلنا كنا بنشكتكى من العمدان وكنا بنخاف على أولادنا وهما بيتحركوا، لحد ما جه شباب الحزب وعملوا المبادرة دى، وأول مرة أشوف حزب بيتحرك وبيشتغل بأيديه وبالشباب، وهما شباب راقية جدا"، فيما قال أحدهم "نشكر سيادة الريس على الحاجات اللى بيعملها دى كلها".