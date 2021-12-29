اليوم السابع
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مستشار النمسا: لا يوجد فساد بحزب الأكثرية.. وأؤيد منح مزايا لمتلقى لقاح كورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:34 م
مستشار النمسا: لا يوجد فساد بحزب الأكثرية.. وأؤيد منح مزايا لمتلقى لقاح كورونا المستشار النمساوى كارل نيهمر
كتبت: هناء أبو العز

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أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر أن حزب الشعب الذى يقود الائتلاف الحكومى فى البلاد - حزب الأكثرية - لا يعانى من أى مشكلة متعلقة بالفساد، على الرغم من التحقيقات الجارية حاليا مع المستشار السابق سباستيان كورتس، والذى استقال واعتزل العمل السياسى قبل عدة أسابيع.
 
وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاتهامات الحالية للحزب تقف خلفها صراعات حزبية وأطماع سياسية، مشيرا إلى ثقته فى اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق فى قضايا الفساد فى البلاد.
 
وبشأن لقاحات كورونا، أوضح المستشار النمساوى أنه يؤيد منح مكافآت ومزايا اجتماعية للحاصلين على الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، وذلك قبل أن يصبح التطعيم الإلزامي ساريا فى فبراير المقبل.
 
وأشار إلى أن فرض حظر التجول فى الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة فرضته تحديات انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، وأنه يتجاهل كل الانتقادات الموجهة له فى هذا الشأن.
 
واعتبر المستشار النمساوى أن المكافأة المالية المقترحة وقدرها 500 يورو تعد أسلوبًا جيدًا للغاية لتحفيز تسريع عملية التطعيم بطريقة إيجابية.

مستشار النمسا

فساد النمسا

سباستيان كورتس

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