مركز الإعلام الرقمى العراقى يرصد نشاط لعناصر تنظيم "داعش" عبر "فيس بوك"

كتب: أحمد جمعة

أكد مركز الإعلام الرقمى العراقى، اليوم الأربعاء، ظهور نشاط لحسابات فردية مختلفة تابعة لأنصار تنظيم داعش على منصة فيس بوك، بعد انتشار صور وخبر استشهاد مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه.

وقال المركز في بيان له، إن "الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجئ بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات أو الحسابات التي نعت استشهاد الابطال على أيدي التنظيم، حيث رصد الفريق حسابات إرهابية تعلق بكل حرية"، لافتاً إلى أن بعض الحسابات الداعشية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح تنظيم داعش.

وأوضح المركز أن "حسابات التنظيم قد نشطت في الفترة الأخيرة وبدأت تستخدم صور وأسماء تتغلب على خوارزمية فيسبوك كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة من أجل عدم رصدها وبالتالي حذفها".

وأشار إلى أن "وجود هذا الحسابات لا يقتصر على منصة فيسبوك، بل ايضا في منصة الانستجرام، حيث توجد العديد من الحسابات ممن تستخدم خدمة Reels لنشر مقاطع قصيرة تتعلق بهم"، منوهاً إلى أن "حسابات التنظيم تعاود في الظهور على منصة فيسبوك كلما وجد التنظيم نوعا من التراخي في التعامل معه من قبل المنصة".

وطالب المركز العراقى شركة فيسبوك "بضرورة زيادة الفرق البشرية التي ترصد وتتابع هذه الحسابات من أجل حظرها فورا بدلا من الاعتماد على بلاغات المستخدمين التي يتأخر الرد على مضمونها خصوصا مع زيادة العمليات العسكرية للقوات العراقية لاجتثاث بقايا خلايا التنظيم في بعض المناطق التي يمارس فيها عمليات الغدر والاختطاف".