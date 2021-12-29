مد قرار عدم قبول إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام

كتب محمد أسعد

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 329 لسنة 2021 بوقف لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجةالبلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نهاية سريان القرار رقم 8 لسنة 2021 السابق إصداره بذات المضمون.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيمالشركات السياحية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 2009 وتعديلاتها، وعلى قرار وزيرالسياحة رقم 72 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 21 يناير 2020، وعلى قرار وزير السياحة رقم 58 لسنة 2019 بتاريخ 28 يناير 2019 بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعذ أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.