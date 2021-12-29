محام يتقدم بدعوى مستعجلة لحل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

كتب أحمد عبد الهادى

أقام المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

حملت الدعوي رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

وقال المدعي فى دعواه، إن اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل القادم، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام والمقيد برقم 127345 لسنه 2021، وهو قيد التحقيق فى نيابة مدينة نصر ثان بسبب أزمة اتحاد الفروسية.