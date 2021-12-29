اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

محام يتقدم بدعوى مستعجلة لحل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:11 ص
محام يتقدم بدعوى مستعجلة لحل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات. 
 
حملت الدعوي رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.
 
وقال المدعي فى دعواه، إن اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل القادم، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام والمقيد برقم 127345 لسنه 2021، وهو قيد التحقيق فى نيابة مدينة نصر ثان بسبب أزمة اتحاد الفروسية.

محكمة القضاء الإدارى

دعوى حل اللجنة الأولمبية

الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية

اتحاد الفروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة