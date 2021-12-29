محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 10 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 10 عقود تقنين أراضى للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الالكترونية، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.

وأوضح محافظ كفر الشيخ،فى بيان له،أنه تم تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، وعقدين بمطوبس، وعقد بالرياض، وعقد بسيدي سالم، وعقد بالرياض، وعقد ببيلا، وعقد بسيدي غازي، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 776 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.



تسليم عقد تقنين لمواطن بسيدي سالم



تسليم عقد تقنين بسيدي غازي