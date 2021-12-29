محافظ القليوبية: حديقة "الشهداء" ببنها تخلد ذكرى أبطال الجيش والشرطة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موافقة المجلس التنفيذي على تسمية الحديقة الكائنة بجوار نادي السلام ببنها بحديقة "الشهداء" تخليدا لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة، كما تم الموافقة علي تعديل المساحة الواردة بقرار التخصيص رقم 1317 لسنة 2021 لإنشاء مدرسة عرب صبيح للتعليم الأساسي بنوى / مركز شبين القناطر لتصبح مساحتها 1179 متر مربع بدلا من 1145.83م طبقا للكروكي المرفق بالحدود والأبعاد الواردة بمحضر المعاينة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تخص المشروعات الجاري تنفيذها، وتحسين منظومة النظافة ودفع الأعمال بمشروع حياة كريمة وتسليط الضوء على مبادرة مشروعك للشباب، وذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، نائبا عن مدير أمن القليوبية.

ووافق المجلس، أيضا على قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة على قطعة أرض بحوض القطع نمرة (1) قسم اول بناحية كفر الشرفا القبلى / مركز شبين القناطر، على مساحة (۱۱ س - ۳ط) بدلا من مساحة (400 م)، لتكون طبقا للحدود والمعالم الموضحة بمحضر المعاينة.

كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها (۳۲۰م) ناحية جزيرة الأحرار بحوض الباطن بالوحدة المحلية بقرية أكياد دجوی / مركز طوخ، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي لخدمه أهالي عزبتي النقطة والمنشية الجديدة.

كما تم قبول التبرع المقدم من أحد رجال الأعمال لصالح مستشفى حميات قليوب لإجراء عدد من الإصلاحات من بينها تطوير الغرفتين المخصصتين للعناية المركزة من سباكة وكهرباء طبقا للاشتراطات الصحية وتوسيع المدخل عن طريق تصغير الحديقة ليصبح مناسب لدخول وخروج سيارة الإسعاف.

ووافق المجلس، على مقترح بيان خرائط تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، والمقسمة على هيئة 16 منطقة، و17 شارع رئيسي، و315 شارع فرعي، والمعتمد من اللجنة المشكلة رقم 745 لسنة 2021.