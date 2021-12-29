محافظ القليوبية: الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور ياسر محمود، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة الانتهاء من تجهيز المدارس والاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسي، والتأكيد على مراجعة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كرونا داخل المدارس، ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء امتحانات نصف العام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تخص المشروعات الجاري تنفيذها، وتحسين منظومة النظافة ودفع الأعمال بمشروع حياة كريمة وتسليط الضوء على مبادرة مشروعك للشباب، وذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، نائبا عن مدير أمن القليوبية.

وتابع المحافظ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث وجه بمتابعة أعمال رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطرق العامة والميادين، وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم الأرصنة والبلدورات ودهان البلدورات ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع والتاكيد من صيانتها.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراعاة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات منها أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الأمنة، موجها أيضا بقصر الاستعانة بالعمالة اليومية على الوظائف الحيوية مثل عمال النظافة والسائقين.

ووجه الهجان، أيضا رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية التنسيق لتوفير أتوبيسات تجوب جميع الوحدات المحلية وعمل ندوات توعية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتشجيع المواطنين على التطعيم والتوعية بأهمية الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح.

كما ناقش مع رؤساء المراكز والمدن والمسئولين عن منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ما تم من تحرير العقود، والمعوقات، والتأكيد على حل المشاكل وصولا إلى تحقيق المستهدف.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الربع الأول للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بنسبة 100 % والتي بلغت مخصصاتها 150 مليون جنيه، لكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الربع الثاني للخطة الاستثمارية لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح محافظ القليوبية، خلال الاجتماع أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم حتى الآن في تنفيذ 3756 مشروعا بتمويل 630 مليون جنيه تقريبا وتوفير 8837 فرصة عمل بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية برنامج "مشروعك" والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية في خلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أبناء المحافظة ، موجها بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وذلك للاستفادة من مزايا البرنامج.