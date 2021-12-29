محافظ الدقهلية يوجه المسئولين الإعداد لمرحلة جديدة لمبادرة حياة كريمة وحصر المشروعات الخدمية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن ما يحدث في عهد الرئيس السيسي، من تطوير وتنمية شاملة للقرى من خلال مبادرة حياة كريمة، لم تشهدها الدوله من قبل .

جاء ذلك خلال رئاسة" المحافظ"، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبوغنيمة ،السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

ووجه " مختار"، لرؤساء المراكز بسرعة الإعداد الجيد للمرحلة الجديدة، لمبادرة حياة كريمة، بالمراكز من خلال حصر وإعداد بيان بقطع الأراضي المستهدف إقامة مجمعات خدمية عليها بالقري من خلال التنسيق مع كافة المديريات الخدمية . وكلف " المحافظ " وكيل وزارة الري بالدقهلية بتشكيل لجنة من الري بكافة المراكز للمرور علي كباري الري بالقري وإعداد بيان بالكباري التي تحتاج إلي عملية إحلال وتجديد او رفع كفاءة اوصيانه لبدء العمل بها ضمن مبادرة حياة كريمة .

كما وجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتطبيق نموذج حياه كريمه لمباني الخدمات في مبادرة حياه كريمه علي جميع مدن المحافظه التي تحتاج إلي مجمعات خدمية . كما أكد " المحافظ " علي ضرورة التوصل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل إنهاء كافة المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات وسرعة الانتهاء من تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وثمن " مختار " دور مديرية الصحه بالدقهلية علي جهوده في الانتهاء من تطعيم كافة العالمين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة بلقاح كورونا وتحقيقها مركز متقدم علي مستوي الجمهوريه ، ووجه الشكر لكافة الاطقم الطبية .

وقد تم خلال الإجتماع الموافقه علي تخصيص قطعة أرض املاك دوله مساحتها 140 متر مربع بشارع العروبه بمدينة دكرنس لإنشاء مكتب بريد نموذجي لصالح الهيئة القومية للبريد بقيمة إيجارية شهرية بنظام حق الانتفاع .

كما تمت الموافقه على طلب أحد المواطنين بتغير اسم مسجد حسونه بقرية بهيده مركز ميت غمر الي مسجد البر الرحيم .

كما تمت الموافقه علي طلب الشركة المصريه للغازات الطبيعية ( جاسكو ) بشأن تنفيذ خط غاز طبيعي التغذيه البديله لمنازل مركزي بلقاس وشربين وانشاء غرف جديدة مع تعويض كافة المزراعين التعويض المادي المناسب.