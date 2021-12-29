محافظ الدقهلية يشاهد التصميمات النهائية لمشروع تطوير جراج المحافظة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء اجتماعا بممثلي الشركة التعاونية للبترول "cpc"، لعرض التصميمات النهائية لمشروع تطوير جراج المحافظة بشارع عبدالسلام عارف علي مساحة 5300 متر، بحضور المهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، والمهندس عبدالقوي فرغلي مدير عام منطقة بحري بالشركة التعاونية للبترول cpc، والمهندس خالد فوزي رئيس قسم الشئون الهندسيه والإنشاءات بالشركه، ومحمد غازي مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة، وطارق السيد مدير مبيعات مكتب المنصورة.

ووجه "المحافظ"، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في أعمال التطوير مع وضع برنامج زمني محدد لا يتخطي 4 شهور للانتهاء من المشروع، مشيرا إلي أن عملية التطوير تستهدف انشاء محطة وقود خدمة متكامله للجمهور ومول تجاري متعدد الانشطة وجراج متعدد لسيارات المحافظة .

وأكد "المحافظ"، أن المحافظه تعمل علي استغلال كافة اصولها الاستغلال الأمثل لزيادة موارد المحافظه من أجل الاستفاده منها في مشروعات خدمية تخدم المواطنين في كافة القطاعات .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاستغلال الأمثل لكافة اصول الدوله ، وتطويرها لتعظيم الاستفاده منها وزيادة موارد الدولة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .