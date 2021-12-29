محافظ البحيرة يكرم رئيس مدينة الرحمانية ومدير الطب البيطرى ووكيل التموين

البحيرة - ناصر جودة

كرم اللواء هشام امنة - محافظ البحيرة وأهدى درع المحافظة لكل من عادل عباسي رئيس مدينة الرحمانية والدكتور حسنى عباس - مدير مديرية الطب البيطرى، تقديرا لدورهما وتفانيهم فى العمل خلال الفترة الماضية ولبلوغهما السن القانونى للخروج على المعاش.

من ناحية أخرى كلام المحافظ المهندس مجدي الخضر - مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والعميد وجدي الصيرفي- رئيس مباحث التموين لجهود التموين ومباحث التموين المبذولة خلال الفترة الماضية فى ضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وملاحقة كافة الأنشطة التجارية الغير قانونية والمشبوهة وضبط العديد من القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور، موجها باستمرار وتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسلامة واقوات المواطنين.

وأكد هشام آمنة، على دعم وتشجيع كافة الجهود المبذولة بكافة القطاعات علي أرض المحافظة وحث كافة العاملين لبذل المزيد من الجهد والعمل على مواصلة مسيرة العمل والبناء والتنمية.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للاجتماع الموسع الذى عُقد اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات وعمداء كليات الاداب والتربية وممثلي كافة الجهات المعنيه والأزهر والكنيسة لمناقشة العديد من الوضوعات منها الاستعداد لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والاستعداد لحالة عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة وموقف النظافة والادارة العامة للمدن والميادين بها وموقف تقنين أملاك الدولة و قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ومحور المحمودية ومحو الأمية .