اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:52 م
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محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غداً الخميس بسبب الطقس

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:32 م
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غداً الخميس بسبب الطقس محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. 
 
وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التى ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 30 ديسمبر، ويستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 

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