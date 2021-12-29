محافظ أسوان يستقبل سفير الهند لبحث سبل التعاون بمجالى الاستثمار والسياحة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى، لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندى لزيارة معالم أسوان السياحية، ولاسيما فى ظل كونها مشتى عالمى يشهد خلال الفترة الحالية اهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.

كما استعرض اللواء أشرف عطية أبرز المقومات الطبيعية والإقتصادية والإستثمارية والمحجرية التى تتمتع بها المحافظة ، فضلاً عن مختلف المشروعات التنموية المنفذة فيها، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب الهند الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذى تمتاز به وخاصة فى القطاع السياحى، منوهاً إلى إمكانية عمل توءامة بين مدينة أسوان وأحدي المدن الهندية التي تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات إستثمارياً وسياحياً وثقافياً وعلمياً.

ومن جانبه، عبر السفير الهندى عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافى وفنى كبير.

وأشاد السفير الهندى بما تشهده أسوان من بانوراما التطوير والتجميل ، وهو ما يشجع على دعم وزيادة سبل التعاون في المجال السياحى والإقتصادى بين البلدين فى الفترة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء، قام أشرف عطية بإهداء درع المحافظة لسفير الهند وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين.



محافظ أسوان وسفير الهند



محافظ أسوان وسفير الهند



محافظ أسوان وسفير الهند