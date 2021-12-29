محافظة بنى سويف تبحث الخطوات العملية لتنفيذ مشروع النقل الجماعى

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماعاً تنسيقياً للاتفاق على الخطوات التنفيذية والإجرائية للبدء في تدشين منظومة النقل الجماعي على مستوى المحافظة، بالتعاون مع جهاز النقل البري الداخلي والخارجي بوزارة النقل، والذى سيتم عن طريق طرح المشروع على عدة شركات ليتم الترسية على الشركة المنفذة.

وفى بداية الاجتماع، أكد السكريتر العام على أن المشروع هو نتاج السعي المستمر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والذى وضع ذلك الملف في مقدمة الاهتمامات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمرفق حيوى من خلال دعم الخطوط التي ستشهد ازدحاماً وقصور في تقديم الخدمة.

وتمت مناقشة احتياجات الخطوط لدعم الخدمة بها على مستوى المراكز السبع ومدينة بني سويف شرق النيل، حيث سيتم الدعم بسيارات مجهزه وحديثة، بجانب مناقشة الإجراءات المطلوبة للبدء في المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأكد السكريتر العام أنه سيعرض نتائج الاجتماع على المحافظ واعداد الخطابات اللازمة للسير في الإجراءات بالتنسيق مع وزارة النقل والتي ترعي وتنفذ المشروع ، مطالباً بالمزيد من التعاون بين فريق العمل لتسريع وتيرة الإجراءات المطلوبة.

حضر الاجتماع من وزراة النقل، المهندس محمد عنانى عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للنقل البري ، ومحمد شعبان من مكتب وزير النقل، وأحمد عبد المجيد مدير إدارة الرقابة والتفتيش، ومن محافظة بني سويف، حمادة راضى رئيس مدينة الفشن، ومحمد رياض نائب رئيس مدينة بني سويف، ومحمود مؤمن نائب رئيس مدينة ناصر، والعميد خالد حامد مدير مشروع المواقف، وعلى مصطفى نائب رئيس مدينة سمسطا، والمقدم أحمد حسن رئيس مباحث المرور.