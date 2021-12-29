مجلس جامعة بنى سويف يناقش خطة امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 204، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تنفيذها داخل كافة الكليات في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات. وشدد الدكتور منصور على ضرورة التزام كافة العاملين بالجامعة بارتداء الكمامات والتباعد وضرورة اتباع الطلاب لكافة التعليمات داخل اللجان، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم. وطالب رئيس جامعة بنى سويف بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يتم وضعه والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب والرد على كافة الأسئلة، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية. ووجه الدكتور منصور حسن عمداء الكليات بضرورة تفادي عقد الامتحانات أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ومن جانب آخر، كرم مجلس جامعة بنى سويف ، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر ديسمبر الجاري بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم: سعد أحمد عبدالجواد بكلية التجارة، وأحمد فتحي أحمد بإدارة الجامعة، وفوزية حافظ بنهاوي بكلية الحقوق، وسناء حسن عبدالعظيم بكلية العلوم، وصلاح محمد عبدالعزيز بإدارة الجامعة، ونهلة جمال عثمان بكلية الطب البشري.

كما كرم مجلس جامعة بني سويف، العناصر المتميزة من ضباط ومشرفي إدارة الأمن الإداري بالجامعة لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في الحفاظ علي المنظومة الأمنية، ورفع الروح المعنوية ولحثهم علي بذل المزيد من الجهد، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن إدارة الأمن الإداري شهدت انضباطا ملحوظا في تنفيذ التعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية علي الوجه الأكمل وإحكام السيطرة الأمنية علي جميع المنافذ والبوابات الأمنية داخل الحرم الجامعي، ومن هنا جاءت أهمية التكريم لأفراد الأمن الإداري وهم اللواء هشام محمد علي مدير أمن كلية التجارة، والنقيب عبد الفتاح رمضان حسن مشرف أمن، وسيد أحمد شوقي مشرف أمن، وشوزان حمدان عبد القوي مشرف أمن، كنوع من التقدير وحثهم علي بذل المزيد من الجهد ودافعا لتحفيز غيرهم من أفراد الأمن للحفاظ علي المنظومة الأمنية وتطويرها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه النماذج المشرفة ينبغي تكريمها لكي يقتدي بها الجميع، انطلاقا من أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل؛ وتقديرًا لجهودهم وأمانتهم وإخلاصهم خلال أدائهم العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم.