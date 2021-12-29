مجلس جامعة الأقصر يوافق على تزيين جدران الكليات برسوم تعبر عن المدينة الآثرية

الأقصر – أحمد مرعى

وافق مجلس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على المقترح الخاص بتزين جدران كليات الجامعة الداخلية برسوم ومناظر تعبر عن المدينة العريقة الأقصر بالإستعانة بطلاب كلية الفنون الجميلة والطلاب الموهوبين في الكليات المختلفة في مجالات الرسم مع توفير الجامعة للخامات والدهانات اللازمة، حيث عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري الـ8 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس.

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء جدارية في المدخل الرئيسي لكلية الفنون الجميلة تكملة لعملية تزيين وتجميل الكلية،وكذلك عقد بروتوكول تعاون مع المحافظة للاستعانة بطلاب فنون جميلة والطلاب الموهوبين من كليات الجامعة لتزيين صناديق وغرف الكهرباء والتليفونات بمناظر ذات طابع أثري أو تعبر عن البيئة الطبيعية للمدينة، مع توفير المحافظة للخامات والدهانات اللازمة.

وفى نفس السياق وافق مجلس جامعة الأقصر، على إنشاء جمعية إسكان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتنظيم زيارة لاتحاد طلاب الجامعة لمستشفى شفاء الأورمان، ومشاركة الجامعة في تنظيم مؤتمر أكاديمية مصر العليا للصرع، والمقرر انعقاده في الإسكندرية في الفترة من 12 حتى 15 يناير 2022، والموافقة على تنظيم ندوة طبية كل أسبوعين موجه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن أحد الموضوعات الطبية كل في تخصصه.

وكان قد ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري الـ30 لمجلس شئون التعليم والطلاب بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام2021-2022 والمقرر أن تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتنتهي خلال ثلاثة أسابيع مع مراعاة أيام العطلات الرسمية، وبحث المجلس خلال الاجتماع، مراجعة استمارات اجابات اختبارات المصحح الالكتروني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام الجامعي 2012 -2022، والتنبيه على إعداد جداول المحاضرات الفصل الدراسي الثاني لكليات الجامعة للعام الجامعي 2021 – 2022.