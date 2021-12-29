ليتوانيا: نتوقع استلام مركبات المشاة القتالية من ألمانيا العام المقبل

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توقع وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس أن تكمل ألمانيا تسليم مركبات المشاة القتالية فيلكاس (IFVs) إلى قواته المسلحة العام المقبل.

وقال الوزير لـشبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا ، /الثلاثاء/، إنه بموجب العقد المبرم مع الشركة المصنعة، كان من المقرر أن تستقبل ليتوانيا مركبات المشاة القتالية هذا العام، لكن التسليم تأخر عن الموعد المحدد بسبب عيوب محددة تتطلب مزيدًا من الوقت لإصلاحها.

وأضاف "ينبغي أن يكون العام المقبل، هو عام يتم فيه تعزيز القوات الليتوانية بشكل كبير بمركبات المشاة القتالية، وأتوقع استئناف توريد المركبات في غضون أسابيع قليلة."

وكانت الوزارة قد أعلنت في أوائل الشهر الجاري أن المركبات الألمانية الصنع ستُسلَّم إلى ليتوانيا بعد عام على الأقل من الموعد المخطط له بسبب بعض العيوب ووباء (كوفيد -19).