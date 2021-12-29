كيف تحمى أطفالك من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال من الاصابة ب فيروس كورونا خلال فترة الأعياد مشيرة إلي أن ذلك يتم من خلال التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر قدر الامكان .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تلقى لقاح كورونا للاطفال من عمر 12 الي 18 عاما مع الحصول علي الاغذية الصحية لتقوية المناعة .

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب الاطفال للاماكن المزدحمة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية مثل الكمامة والحرص علي نظافة اليدين .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .