ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، قالت حكومة سول إنها اتخذت هذا القرار بالنظر إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ(أوميكرون) وإمكانية زيادة حالات الإصابة به من الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها.

ويمكن للمواطنين الكوريين والأجانب الإقامة طويلة الأمد بعد دخول البلاد، غير أنه يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) 4 مرات في الفترة من الدخول إلى حين رفع الحجر الصحي الإلزامي، كما ينبغي على الأشخاص القادمين من الدول الإفريقية الأخرى باستثناء 11 دولة إجراء اختبار PCR في اليوم الأول من دخولهم.

وسيتم وفقا للقرار الحفاظ على إيقاف جميع الرحلات الجوية المباشرة من إثيوبيا إلى كوريا الجنوبية باستثناء الرحلات غير المنتظمة لنقل أفراد الجالية الكورية، وأيضا على فرض الحجر الصحي الإلزامي على جميع القادمين من الخارج لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم.

وفي السياق ذاته، ستوقف الحكومة بيع تذاكر جديدة للرحلات الجوية من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية ابتداء من اليوم وحتى الـ 20 يناير المقبل لاحتواء تفشي أوميكرون ، ولكن يمكن للمسافرين العابرين الذين لا يدخلون البلاد والمسافرين الذين يوافقون على الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام بعد الدخول، شراء تذاكر الطيران، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الحفاظ على إعفاء الحجر الصحي الإلزامي لأصحاب الحجوزات المسبقة بطائرة قادمة من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية.