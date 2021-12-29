اليوم السابع
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كازاخستان تلغى عقوبة الإعدام رسميا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:58 م
كازاخستان تلغى عقوبة الإعدام رسميا قاسم جومارت
كتب محمد جمال

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وقع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، على تعديلات فى التشريع الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تماما، حسب ما أكده المكتب الصحفى للرئاسة.
 
وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، وقع توكاييف، قانونا بشأن التصديق على "البروتوكول الاختياري الثاني" الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
 
وصادقت كازاخستان على البروتوكول فيما تم استثناء من القانون "الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عسكرية في حالات الحرب في البلاد".
 
وفي نوفمبر، أعرب توكاييف عن رأى مفاده أن على الجمهورية أن تلغى عقوبة الإعدام بدون أى تحفظات بشأن إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
 
وتم تعليق عمليات الإعدام فى كازاخستان منذ عام 2003.
 
ومع ذلك، استمرت المحاكم فى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين لارتكابهم جرائم استثنائية بما فى ذلك الأشخاص الذين حكم عليهم بتهم لها صلة بالإرهاب.

قاسم جومارت

كازاخستان

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الإعدام

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