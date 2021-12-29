قرارات جمهورية بإعادة ترتيب أقدمية عدد من القضاة

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من القضاة، حيث أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 618 لسنة 2021 بإرحاع أقدمية محمد صفوت محمد عبد الرحمن المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة فى درجة نائب بالهيئة؛ والقرار رقم 619 لسنة 2021 بإرجاع أقدمية أحمد فتحى عطية إبراهيم عيد فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة أ.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 620 لسنة 2021 بإعادة تعين القاضي أيمن عبد المنعم السيد إسماعيل رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة؛ والقرار رقم 621 لسنة 2021 بتعديل وإعادة ترتيب أقدمية بعض نواب رئيس مجلس الدولة.