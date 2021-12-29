اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قرارات جمهورية بإعادة ترتيب أقدمية عدد من القضاة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:55 م
قرارات جمهورية بإعادة ترتيب أقدمية عدد من القضاة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من القضاة، حيث أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 618 لسنة 2021 بإرحاع أقدمية محمد صفوت محمد عبد الرحمن المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة فى درجة نائب بالهيئة؛ والقرار رقم 619 لسنة 2021 بإرجاع أقدمية أحمد فتحى عطية إبراهيم عيد فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة أ.
 
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 620 لسنة 2021 بإعادة تعين القاضي أيمن عبد المنعم السيد إسماعيل رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة؛ والقرار رقم 621 لسنة 2021 بتعديل وإعادة ترتيب أقدمية بعض نواب رئيس مجلس الدولة.
 

 


السيسي

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية

الجريدة الرسمية

مجلس الدولة

القضاة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة