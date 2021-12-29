فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى ينجح فى تركيب دعامة لمريض عمره 65 عاماً.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بوحدة القسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة بنها، بقيادة الدكتور السيد عفيفي القطان أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدمويه بجامعة بنها، ومدير وحدة القسطرة التداخلية الطرفية، فى تركيب دعامة لمريض عمره 69 عاما، يعانى من وجود تمدد بالشريان الأورطي البطين وشريان الحوض الأيمن الرئيسى، بعد غلق الشريان "الحوضي" الداخلي بحلقات، وذلك نظرا لسن المريض وتلك الظروف كان يصعب التدخل الجراحي.

وأوضحت المستشفى، فى بيان لها، أنه جرى استقبال المريض يعانى من وجود تمدد بالشريان الأورطي البطين وشريان الحوض الأيمن الرئيسى، بعد غلق الشريان "الحوضي" الداخلي بحلقات، وعلى الفور جرى التشخيص بقسم القسطرة التداخلية، ونظار لسن المريض يصعب التدخل الجراحى.

وتابعت المستشفى، أن الجراحة تمت تحت رعاية الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور عماد عبد الحافظ رئيس أقسام الجراحة العامة، وتحت إشراف الدكتور مصطفى بيومى عبد الوهاب رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، والدكتور رضا خليل رئيس قسم التخدير.

وأوضحت، أن الفريق الطبى بهذه الجراحة من داخل وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة بنها، وكان علي راس الفريق الجراحي.

جديرا بالذكر ان الفريق الطبى هذه المرة كله من داخل وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة بنها، وضم الفريق الجراحي كلا من الدكتور محمد علاء، والدكتور كريم هيكل، والدكتور محمد شحته، والدكتور حسام علاء الدين، وفريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد أستاذ التخدير، والدكتورة غادة أحمد.

أشعة العملية



تركيب الدعامة



جانب من الجراحة



خلال الجراحة للمريض