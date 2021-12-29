وقال فيران، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحي في فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسى تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت /الجارديان/ البريطانية.

وأشار بقوله إلى أن هذا يعني أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهم إيجابيا، لم نرى هذا الوضع من قبل.