غلق باب تحرير استمارات الشهادة الإعدادية الأزهرية إلكترونيا ويدويا غدا

كتب لؤى على

يغلق قطاع المعاهد غدا الخميس 30 ديسمبر، باب التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث وجه القطاع عدة تعليمات للمناطق الأزهرية، منذ بدء الطلاب فى تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكترونى من أول ديسمبر وحتى الخميس 30 ديسمبر، كما بدأت المعاهد فى تحرير استمارات التقدم الورقية وتستمر حتى 30 ديسمبر، من الاستمارات المطبوعة حديثاً للمبصرين والمكفوفين، ولا يعتد بأى استمارات من الأعوام السابقة عدا استمارة الطالب الكفيف يجوز استخدام طبعة 2020-2021 وطبعة 2021-2022، ويرفق مع هذه الاستمارات كشوف 2 ج من جميع الطبعات للأعوام السابقة على أن توضع خانة للمذهب يدويا بمعرفة المعهد فى كشوف 2ج التى لا توجد بها خانة المذهب وتوضع فى الخانة المخصصة لترتيب الطالب بين الناجحين.

وعلى المعهد ضرورة التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملاً من واقع شهادة الميلاد والرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، والمذهب، واللغة، وتلتزم جميع المعاهد بتسليم استمارات الشهادة الإعدادية لإدارة الامتحانات بالمنطقة فى موعد غايته السبت 1 يناير 2022، وعلى جميع المعاهد الأزهرية التى يدرس بها طلاب مكفوفون فى الشهادات الأزهرية العامة للتأكد على وجه اليقين بأن استمارات التقدم للامتحان المحررة للمكفوفين خاصة بهم، وليست خاصة بالمبصرين مع مراعاة أن لها لوناً يميزها عن بقية الاستمارات ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.