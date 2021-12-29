طقس الخليج.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات ومائل للبرودة فى الكويت

إعداد - أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية انه لازالت الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية. كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ،المدينة المنورة ،بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ..ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45 والمد الثاني عند الساعة 05:16 والجزر الاول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأربعاء، مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

وفى المساء بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .