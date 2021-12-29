طقس البحر الأحمر اليوم دافئ وشمس ساطعة ونشاط متوسط للرياح.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع لايف اليوم لايف جديدا لرصد حالة الطقس بمحافظة البحر الأحمر، حيث شهد الطقس اليوم حالة من الدافئ على العكس من أمس الثلاثاء، حيث شهد اليوم سطوع الشمس بشكل عام وكذلك السماء صافية.

كما شهد البحر الأحمر حالة من الهدوء التي ترتب عليها نشاط كبير فى حركة الرحلات البحرية المختلفة إلى الجزر البحرية ومواقع الغوص بالبحر الأحمر.

كما شهد طقس اليوم نشاطا متوسطا للرياح وتواجد عدد من السياح من جنسيات مختلفة على مناطق الكورنيش المختلفة للاستمتاع بطقس البحر الأحمر.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، أمس الثلاثاء، 97 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وضمن رحلات التي استقبلها المطار أمس 19 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.