طبيبة روسية بإجراء اختبار PCR قبل الذهاب للاحتفال برأس السنة

كتبت فاطمة خليل

نصحت طبيبة روسية بضرورة إجراء فحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)قبل الاحتفال بأعياد رأس السنة، وقبل الحضور للمناسبات، حتى لا تصيب أي شخص بفيروس كورونا، موضحة أن إجراء الاختبار يجب أن يكون جزءاً من تحضيرات الاحتفال بالعام الجديد أكثر من مجرد شراء الهدايا وإعداد وجبات الطعام.

وبحسب ما نشرت إذاعة "سبوتنيك" الروسية قالت آنا سافونوفا، طبيبة التشخيص المختبري السريري أنه "يجب الخضوع لاختبار PCR على كل من يريد الاحتفال بعيد رأس السنة ضمن جماعة من الأقرباء والأصدقاء، حتى كبار السن، حتى تحافظ على أقاربك وأحبائك في أمان".

وأوضحت أنه يجب اجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) قبل عطلة رأس السنة، وقبل الحضور إلى المناسبات العائلية، حيث قد يكون هناك أقارب كبار فى السن، حتى لا تصيب أي شخص بفيروس كورونا ومن أجل التأكد لأن هناك العديد من حالات الإصابة بالعدوى دون أن تظهر أية أعراض"

وأوضحت الطبيبة أنه في حال ظهور أية أعراض، ولو كانت طفيفة، للمرض في الفترة ما بعد الاحتفال بعيد رأس السنة سيكون من المنطقي أيضا إجراء اختبار PCR.