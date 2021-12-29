اليوم السابع
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ضبط المتهم بتصوير سيدة خلال اعتداءه عليها بالضرب أمام أطفالها فى الوراق

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:06 م
ضبط المتهم بتصوير سيدة خلال اعتداءه عليها بالضرب أمام أطفالها فى الوراق ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته أمام أطفالها بمنطقة الوراق، بسبب خلافات أسرية،  وتصوير مقطع فيديو خلال إهانته لها.

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عامل على سيدة بالضرب أمام أطفالها،  وتصويرها خلال إهانته لها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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