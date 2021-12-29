اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صورة اليوم.. معابد الكرنك أعظم وأكبر دور عبادة فى العالم بمساحة 247 فدانا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:46 ص
صورة اليوم.. معابد الكرنك أعظم وأكبر دور عبادة فى العالم بمساحة 247 فدانا صورة اليوم.. معابد الكرنك أعظم وأكبر دور عبادة فى العالم
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على صورة اليوم التى ترصد معابد الكرنك أكبر دور للعبادة فى العالم والتاريخ بمساحة 247 فدان، حيث تعد أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذى كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

وبنيت معابد الكرنك على مدار مئات السنين، فهى عبارة عن مجموعة من المعابد والمقاصير وعدد من الأبهاء والمسلات والتماثيل، والتى أهدت إلى ثالوث طيبة المقدس وعلى رأسهم آمون رع رب الإمبراطورية المصرية آنذاك، واستمر تكريس وبناء وتشييد هذه الآثار لمدة 2000 سنة، والمساحة الكلية لمعابد الكرنك 247 فدانًا للمجموعة الأثرية التى تسمى الكرنك، أما معبد أمون فقط بملحقاته عبارة عن 46 فدانًا.

وعن تفاصيل معابد الكرنك التاريخية بالأقصر يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه شُيد معبد الكرنك ليكون داراً "لثالوث طيبة المقدس"، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، وأعمال التشييد التى أجريت داخل معابد الكرنك استمرت لأكثر من 2000 عام، وسمى معبد الكرنك بهذا الاسم بعد الفتح الإسلامى لمصر لكون كلمة "الكرنك" تعنى الحصن أو المكان الحصين، ومدخل المعبد عبارة عن "طريق الكباش" الملىء بتماثيل لحيوان كان رمزاً للقوة لدى الفراعنة.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أن معابد الكرنك يضم معابد بنيت بدايةً من الأسرة الـ11 حوالى فى العام 2134 ق.م، ومعابد الكرنك محاطة بأسوار من الطوب اللبن ترتبط ببعضها بممرات تحرسها تماثيل متراصة على صفين لأبى الهول، ومساحة معبد آمون تبلغ حوالى 140 مترًا مزودة بقاعة ضخمة لها سقف محمول على 122 عموداً، واشترك فى إنشاء وإقامة هذا المعبد كل من "توت عنخ آمون" والملوك "آى"، و"حور محب"، و"سيتى الأول"، كما أجرى الملك "رمسيس الثانى" توسعات فى المعبد، وبدأ الملك "تحتمس الثالث" (1500 ق.م) بتشييد 3 مقاصير لثالوث "طيبة" المقدس على أنقاض ذلك المعبد القديم، وما زالت مقاصير "تحتمس الثالث" موجودة فى فناء الملك "رمسيس الثانى" بالمعبد، وفى عام 1834م سُرِق الكثير من هذا المعبد إلى فرنسا والقطع المسروقة موجودة إلى الآن فى متحف اللوفر فى باريس.

وأكد مدير معابد الكرنك، أنه أمام معبد الكرنك توجد البحيرة المقدسة، وهى بحيرة أنشأها ملوك الفراعنة وكانوا يقيمون حولها الاحتفالات الرسمية، وعمقها 4 أمتار، وتقدم داخل معابد الكرنك عروض برنامج الصوت والضوء الذى يروى قصته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية، و"الكرنك" يضم مجموعة معابد تصل لـ11 معبدًا، وأشهرها "معبد آمون وخونسو وأخناتون وموت وبتاح ورمسيس الثالث ورمسيس الثانى".


الاقصر

معابد الكرنك

اخبار اليوم

الحضارة المصرية القديمة

اخبار الاقصر

الكرنك

ملوك الفراعنة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشروعات الأثرية بالصعيد مستمرة.. ترميم 61 عمودًا جديدًا بصالة الأعمدة الكبرى بالكرنك.. وإعادة ترميم تمثال الملك تحتمس الثانى بعد سنوات من الدمار.. وإزالة السناج بصالات وغرف معبد دندرة بقنا.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:30 ص

الأعلى للآثار يتابع مشروعات ترميم صالة الأعمدة وتمثال الملك تحتمس بالكرنك.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:20 ص

مدير آثار الكرنك: احتفالية تعامد الشمس شهدت إقبالا كبيرا من السياح

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:10 م

السياحة والآثار: إقبال كبير من السياح لمشاهدة تعامد الشمس على معابد الكرنك.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:44 م

صورة اليوم.. سائحة أجنبية تؤدى طقوس الفراعنة خلال حفل تعامد الشمس بالكرنك

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:54 ص

الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس.. الظاهرة ترصد بدء الانقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر من كل عام.. المحافظ: الحدث دليل على ريادة قدماء المصريين لعلم الفلك.. ومدير الكرنك: إبداع فلكى وهندسى.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة