اليوم السابع
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صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 1000 أسرة فى سيوة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:38 م
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 1000 أسرة فى سيوة قافلة حماية اجتماعية
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية  لتوفير المواد الغذائية والأغطية والمفروشات لـلأسر المستحقة بواحة سيوة في محافظة مطروح، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا، وشتاء آمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.
 
وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا  مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة سيوة استمرت لمدة 3 أيام لتوزيع 12 طن مواد غذائية جافة، و2000 سجادة، و2000 بطانية، بالإضافة إلى نصف طن من المعلبات سيتم توزيعها على 1000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وأن القافلة تستهدف الأسر في مناطق الدكرور، وسيدي عبد السلام، والمنشية، والمراغي والظافرية، والسوق والحوش، والسلام، والرمل الكبيرة، وفلة، ورمل المحاجر، وتورار، والشالهات، طنطار، والسبوخة، وتابة المدرسة، وأبو بكر الصديق.
 
وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة بالهنا والشفا إحدى  أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، واستفاد من هذه المبادرة نحو 11.2 مليون مواطن خلال 2021، عبر تنفيذ 3 ألاف قافلة مواد غذائية شملت 27 محافظة.
 
وأكد المدير التنفيذي للصندوق على أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الصندوق نجح في تسجيل 3 ألقاب جديدة في موسوعة جينس للأرقام القياسية وذلك بعد تنظيم أكبر قافلة حماية اجتماعية لرعاية مليون أسرة.

صندوق تحيا مصر

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توزيع بطاطين فى سيوة

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