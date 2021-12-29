شركة تعلن فى بيان للبورصة الحصول على حكم ضد الأزهر بسداد 23.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

قالت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي-إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية- في بيان للبورصة المصرية، إن الشركة حصلت اليوم الأربعاء، على حكم نهائي من محكمة استئناف عالي قنا في الدعوى رقم 1023 لسنة 37 ق ضد الأزهر الشريف بإلزامه سداد 15.74 مليون جنيه قيمة الأرض المقام عليها المعهد الأزهري التمهيدي الابتدائي ومساحتها 1166 متر مربع بحوض 88 بكوم امبو، و8 ملايين جنيه ريع مقابل عدم الانتفاع بالأرض.

حققت شركة وادي كوم امبو خلال العام المالي الماضي 23.4 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية يونيو 2020، مقابل 29.34 مليون جنيه أرباحاً في العام المالي السابق له، وتراجع صافي إيرادات نشاط الشركة إلى 89.16 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 137.43 مليون جنيه في يونيو 2019.