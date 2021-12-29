شاهد.. زوج "أمينة الإيطالية": تزوجتها بـ"دبلة" من غير مهر ولاقايمة

أحمد خالد

كشف محمد جمال ابن قرية تطون بمحافظة الفيوم، كواليس زواجه بـ"أمينة الإيطالية"، وقال: "علاقتنا بدأت بقصة حب، هى حبتنى من أول نظرة.. وواجه كلًا منا صعوبات كثيرة فى البداية".

وأضاف خلال حواره لـ"اليوم السابع" فى تصريحات سابقة: "أعترف أنى عمرى ما فكرت أتزوج من بره، ومن حبى لمصر وأهلى.. وقعت فى الحب الإيطالى وقلبتها مصرية.. كنت بكتب كتابى عليها على أساس إنها تجربة فاشلة، وبعد عودتى بها على مصر كنت متوقع الفشل بشكل أكبر"، مازحًا: " لكن فوجئت إن الإيطالية اللى معايا اختفت ومعرفش راحت فين".

وواصل:"أهلى وأهلها كانوا رافضين فكرة الزواج.. وهى اللى حبتنى الأول.. تزوجتها بدبلة دهب، وكتبت كتابى عليها من غير مهر ولا مؤخر ولا قايمة.. زواجنا من تكاليف لكن اللى دفعناه فى حياتنا كبير جدًا، معرفناش نعيش فى روما من مطاردات أهلها.. وأخوها عنده عقدة من العرب".

وذكر أنه سافر للعمل فى إيطاليا مثل معظم شباب القرية التى تشتهر بسفر معظم أبنائها إلى إيطاليا وهناك تقابل مع فتاة تدعى "ديسيريه"، ووجد أنه تعلق بها وعرض عليها الزواج فوافقت واشترط عليها أن يقيما فى مصر وسط أهله وأصدقائه فوافقت، وكان متخوفا من قدومها لحياة الأرياف والبساطة وإذا ما كانت ستتأقلم أم لا لكنها فاجأته بفرحتها بالإقامة فى قرية تطون وحبها لأقاربه وجيرانه وتعلقهم بها وأنجبت منه 4 أبناء، وأشهرت إسلامها وبدأت فى تعلم اللهجة المصرية.