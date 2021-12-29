سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية وإصابة سائق فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة ميكروباص بترعة المريوطية في محافظة الجيزة صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة سائقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية وإصابة سائقها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.