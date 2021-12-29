اليوم السابع
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زواج شرعى وعرفى..السجن سنة لربة منزل جمعت بين زوجين

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:25 ص
زواج شرعى وعرفى..السجن سنة لربة منزل جمعت بين زوجين حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بمعاقبة ربة منزل بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تزوير عقد زواج شرعى والجمع بين زوجين.
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من محامى قال فيه أنه تزوج عرفيا من سيدة فى شهر أكتوبر من عام 2020، وحدث بينهما خلافات على اثرها قامت زوجته بترك المنزل واختفت ثم اكتشف انها عادت لطليقها وتزوجت، تم القبض على المتهمة التى اعترف بأنها عادت لطليقها ولكن زوجها الأول طلقها شفويا، بينما قال طليقها ان زوجته لم تخبره بزواجها من أحد أمام الماذون.

جنايات القاهرة

أخبار الحوادث

الماذون

الطلاق الشفوى

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