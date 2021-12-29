زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية إرشادية لمحصول الطماطم لمزارعي الصالحية الجديدة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول الطماطم لمزارعي مدينة الصالحية الجديدة وذلك في حضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور خالد عطية من مركز البحوث الزراعية والمهندس فندود عبدالعزيز رئيس قسم الإرشاد بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة والمهندس عبد السلام يونس رئيس قسم البساتين وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين ، لافتاً إلى أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة الطماطم والحالة العامة في هذه الفترة من عمر المحصول وأهم التوصيات الفنية للمحصول من الري والعلاج بالمبيدات والتعريف بأهم المبيدات الموصي بها للعلاج.



أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك المدارس الحقلية لتوعيتهم بكيفيه استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.



أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

