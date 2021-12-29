اليوم السابع
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رجال المباحث يكشفون ملابسات العثور على جثة بعين شمس

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:44 م
رجال المباحث يكشفون ملابسات العثور على جثة بعين شمس جثمان _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال المباحث، ملابسات العثور على جثة عامل متحلله داخل بالطابق الأرضي بمنطقة عين شمس، وتبين أن المتوفى كان ينقب عن الاثار مع أخرين وأن المتوفى يدعى "رمضان .س" في العقد الخامس من العمر مبلغ بتغيبة عن المنزل منذ 5 أيام قبل العثور على الجثة داخل شقة بالطابق الارضى.
 
وكشفت التحريات،  أنه أثناء قيام المتوفى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة، وقام شركائه بإنتشاله لكنه كان فارق الحياة، فتركوا الجثة وفرا هاربين خوفا من المسائلة القانونية.
 
 
كان قسم شرطة عين شمس، تلقي بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.
 
 
وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لعامل، ووجود حفرة بجوار الجثة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.
 
 
ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط شركاء المتوفى أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة بالطابق الأرضى.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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