رئيس جامعة المنيا ونائبه يفتتحان معرض الفنون التشكيلية للطلاب الغير متخصصين

المنيا -حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، في دورته الرابعة، الذي أشرف علي تنظيمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف محو الأمية الفنية للطلاب الغير متخصصين، وصقل مواهبهم وتبني إبداعاتهم.

حضر الافتتاح عمداء الكليات، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومنسقو الأنشطة، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومديرو الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وأخصائي الإدارة وبالكليات وطلاب الجامعة.

تضمن المعرض أعمال فنية أنتجها طلاب الجامعة من أعضاء مركز الفنون التشكيلية خلال فعاليات الترم الأول من العام الجامعي، والتي شملت أعمال فنية في مجال التصوير والرسم الزيتي والنحت والاشغال الفنية والطباعة.

وأشاد الدكتور "عبد النبي" بالأعمال الفنية للطلاب، وبفكرة المعرض الفني لهذا العام، والتي استهدفت إظهار مواهب وقدرات الطلاب الفنية لغير المتخصصين، ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة بالمسابقات القمية على مستوي الجامعات المصرية.

ووجه رئيس الجامعة خلال افتتاحه للمعرض على اختيار أفضل الأعمال الفنية للطلاب؛ لعرضها بأماكن متميزة بالجامعة بأسماء أصحابها؛ تشجيعًا لتلك المواهب على مزيداً من العطاء الفني في فعاليات الأنشطة القادمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور "فرحات" أن مركز الفنون التشكيلية الذي أنتج هذه الأعمال الفنية للطلاب، هو فرصة لجميع الطلاب من محبي الفنون التشكيلية، في تنمية مواهبهم وذلك من خلال تدريبهم على يد مدربين متخصصين بالمركز.