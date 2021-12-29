رئيس اتحاد عمال مصر: لا تهاون فى حقوق العمال بقانون العمل

كتب محمود راغب

كشف جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، تفاصيل قانون العمل الجديد وسبب تأخر خروجه للنور حتى الآن ، لافتا إلى أنه تم التقدم بمذكرة تم إرسالها لمجلس النواب بشأن هذا القانون .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي المراغي، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، وبحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.

وتابع المراغى قائلا :"تعطيل القانون بسبب قوة القيادات النقابية باتحاد العمال فقيادات اتحاد العمال قيادات قوية وليست هشة ولدينا نقاط عديدة بقانون العمل متمسكين بها كونها حق أصيل للعامل لتحقيق الامان الوظيفى للعامل".

وأكد قائلا :"لا تهاون فى حقوق العمال بقانون العمل وفى نفس الوقت هدفنا الحفاظ على اقتصاد بلدنا وعجلة الإنتاج".

فيما قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، إن الامان الوظيفى لن يتحقق بالقانون فقط وانما يتحقق بالمهارات التى يتميز بها العامل وهو ما يسعى له الاتحاد من خلال إعداد عامل مدرب ولديه من المهارات ما يثبت قدمه داخل مصنعه .