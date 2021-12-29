جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء - خلال استقبال بودن بقصر الحكومة بالقصبة السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم.

من جانبه، نقل السفير الأمريكي بتونس ترحيب السلطات الأمريكية بإعلان رئيس الجمهورية عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية، مؤكدا في ذات الوقت على مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعلاقات الثنائية ومساندة تونس في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعى الدقيق.

كما أعرب السفير الأمريكى عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما فى تنفيذ المشاريع الثنائية بين البلدين.