دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية.. تعرف عليه

كتب لؤى على

شعر المصريون بأغلب أنحاء الجمهورية، صباح اليوم بهزة أرضية، حدثت فى الصباح الباكر، حيث تداول عدد كبير من المواطنين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بشعورهم بزلزال فى الصباح الباكر .

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت، الساعة 7:15 صباحا، شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، دون خسائر. ولم يكن هناك دعاء ثابت عن النبى فى حدوث الزلازل او الكوارث الطبيعية ، لكن العلماء شددوا على أنه يتوجب على الإنسان الدعاء والذكر واللجوء إلى الله تعالى وقت المحن والشدائد، ومن الأدعية المستحبة:

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ ، في الدُّنيا والآخرةِ ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ ، في دِيني و دُنيايَ ، وأهلي ومالي ، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتي ، و آمِنْ رَوعاتِي ، اللَّهمَّ احفَظْني من بينِ يديَّ ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فَوقِي ، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي