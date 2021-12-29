اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:57 م
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دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية.. تعرف عليه

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:54 م
دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية.. تعرف عليه مقياس ريختر
كتب لؤى على

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شعر المصريون بأغلب أنحاء الجمهورية، صباح اليوم بهزة أرضية، حدثت فى الصباح الباكر، حيث تداول عدد كبير من المواطنين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بشعورهم بزلزال فى الصباح الباكر .
 
وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت، الساعة 7:15 صباحا، شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، دون خسائر.
 
ولم يكن هناك دعاء ثابت عن النبى فى حدوث الزلازل او الكوارث الطبيعية ، لكن العلماء شددوا على أنه يتوجب على الإنسان الدعاء والذكر واللجوء إلى الله تعالى وقت المحن والشدائد، ومن الأدعية المستحبة: 
 
اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ ، في الدُّنيا والآخرةِ ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ ، في دِيني و دُنيايَ ، وأهلي ومالي ، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتي ، و آمِنْ رَوعاتِي ، اللَّهمَّ احفَظْني من بينِ يديَّ ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فَوقِي ، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي

زلزال

دعاء الكوارث الطبيعية

دعاء الزلزال

دعاء الزلازل

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