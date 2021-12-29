دراسة تحدد الأجسام المضادة التي تحيد أوميكرون

كتبت إيناس البنا

حدد فريق دولي من العلماء خلال دراسة حديثة الأجسام المضادة التي تحيد أوميكرون ومتغيرات كورونا الأخرى، تستهدف هذه الأجسام المضادة مناطق من البروتين الشائك للفيروس والتي تظل دون تغيير جوهري مع تحور الفيروسات، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature.

قال ديفيد فيسلر ، محقق في معهد هوارد هيوز الطبي وأستاذ مشارك في الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل، من خلال تحديد أهداف هذه الأجسام المضادة "المحايدة على نطاق واسع" على بروتين سبايك، قد يكون من الممكن تصميم لقاحات وعلاجات بالأجسام المضادة التي ستكون فعالة ليس فقط ضد متغير أوميكرون ولكن أيضًا ضد المتغيرات الأخرى التي قد تظهر في المستقبل.

قال فيسلر: "يخبرنا هذا الاكتشاف أنه من خلال التركيز على الأجسام المضادة التي تستهدف هذه المواقع المحفوظة للغاية على بروتين السنبلة، هناك طريقة للتغلب على التطور المستمر للفيروس".

طفرات متغير أوميكرون



يحتوي متغير omicron على 37 طفرة في بروتين سبايك، والذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا وغزوها، هذا عدد كبير بشكل غير عادي من الطفرات، يُعتقد أن هذه التغييرات تشرح جزئيًا سبب قدرة المتغير على الانتشار بسرعة كبيرة، وإصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم وإعادة إصابة أولئك الذين أصيبوا سابقًا بالعدوى.

لتقييم تأثير هذه الطفرات، صمم الباحثون فيروسًا معاقًا غير متكرر يسمى الفيروس الكاذب، لإنتاج بروتينات سبايك على سطحه ، كما تفعل فيروسات كورونا، ثم قاموا بإنشاء فيروسات زائفة تحتوي على بروتينات شوكية مع طفرات أوميكرون وتلك الموجودة في المتغيرات الأولى التي تم تحديدها في الوباء.

ونظر الباحثون في البداية لمعرفة مدى قدرة الإصدارات المختلفة من البروتين الشائك على الارتباط ببروتين موجود على سطح الخلايا ، يستخدمه الفيروس للالتصاق بالخلية ودخولها. يسمى هذا البروتين مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2).

ووجدوا أن بروتين سبايك البديل من أوميكرون كان قادرًا على الارتباط 2.4 مرة أفضل من بروتين السنبلة الموجود في الفيروس المعزول في بداية الوباء.

ثم نظر الباحثون في مدى جودة حماية الأجسام المضادة ضد العزلات السابقة للفيروس من متغير أوميكرون، وقد فعلوا ذلك باستخدام أجسام مضادة من مرضى سبق أن أصيبوا بإصدارات سابقة من الفيروس ، أو تم تطعيمهم ضد سلالات سابقة من الفيروس ، أو أصيبوا بالعدوى ثم تم تطعيمهم، ووجدوا أن الأجسام المضادة من الأشخاص الذين أصيبوا بسلالات سابقة ومن أولئك الذين تلقوا واحدًا من اللقاحات المتاحة، قللت من القدرة على منع العدوى.

ولكن عندما اختبروا مجموعة أكبر من الأجسام المضادة التي تم إنشاؤها ضد الإصدارات السابقة من الفيروس ، حدد الباحثون أربع فئات من الأجسام المضادة التي احتفظت بقدرتها على تحييد الأوميكرون.