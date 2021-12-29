اليوم السابع
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حي غرب بالإسكندرية يزيل أجزاء خطرة بعقارين حفاظا على سلامة المواطنين

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:23 م
حي غرب بالإسكندرية يزيل أجزاء خطرة بعقارين حفاظا على سلامة المواطنين انهيار منزل - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن حى غرب بالإسكندرية حملة على العقارات القديمة، بناءا علي تعليمات المهندسه سحر شعبان، رئيس حي غربن بازالة الخطورة الداهمة من العقارات، حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة لاي شكوي تخص المواطن.
 
ونفذ حي غرب حمله تم فيها إزالة الإجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة بالعقارين 58 ، وناصيه الملك الاشرف ، 26 شارع حمزه فتح الله، بمنطقة كرموز  الصادر بشأنهما قرارات هدم من لجنة  المنشآت الأيلة للسقوط بالحي، وجاري استكمال الحملات، وجاء ذلك فى وجود إداره المشروعات والشئون القانونيه بالحي. 
 
وتهيب رئيس حي غرب المواطنين بسرعه التواصل، والابلاغ عن اي عقار به خطوره داهمه بنطاق الحي وذلك لسرعه المعاينه للعقار وعرضه علي لجنه المنشات الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.
 
 

الاسكندريه

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انهيار عقار

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