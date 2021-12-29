حياة كريمة.. تخصيص مواقع لإنشاء وحدات تأمين صحى شامل بقرى مغاغة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قال محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا،أنه تم المرور على عدد من المواقع المقترحة لإنشاء وحدات صحية بها ، تأمين صحى شامل ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى والتى تنفذ فى 192قرية و757 تابع لها ، بمراكز مغاغة وديرمواس وملوى والعدوة وابوقرقاص بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.



وأضاف رئيس المدينة فى بيان له، أنه تم المرور الميداني ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة وحدات صحية تأمين شامل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى عدد من قرى المركز ومنها ، قرية عباد شارونه التابعه للوحدة المحلية لقرية أبا وقرية دهمرو التابعه للوحدة المحلية لقرية ميانة،ومعاينة الموقع بقرية شم القبليه.

وأكد رئيس المركز والمدينة على ،الازالة الفورية لأى معوقات تعوق التنفيذ والبدء فى الأعمال ، خاصة فى ظل مبادرة تطوير الريف المصرى ،وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على إزالة اى معوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات .





