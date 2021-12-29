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حملة لقص الأشجار فى محيط الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:26 م
حملة لقص الأشجار فى محيط الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور قص الأشجار فى محيط الكنائس بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

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نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب احمد المغاوري سليمان رئيس الحى، حملة مكبرة لقص وتقليم الأشجار فى محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات كنائس المحافظة بعيد الميلاد المجيد.

وقامت إدارة المتنزهات بالتنسيق مع قسم النظافة بقص الأشجار الموجودة فى محيط الكنائس، ورفع تراكمات القمامة بالقرب من الكنائس وفى محيط شوارعها.

وشدد رئيس الحي على تكثيف حملات النظافة بشكل دوري فى محيط الكنائس طوال فترة الأعياد، وصيانة أعمدة الإنارة فى الشوارع المؤدية للكنائس.

 

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تفقد محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث شملت الجولة تفقد (مطرانية طنطا، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة ماري جرجس ، كنيسة الشهيدة دميانة، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة ، كنيسة ماري جرجس الحمرا وكنيسة ماري مينا ).

 

ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال (النظافة، دهان البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار) ، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

تقليم الأشجار فى محيط كنيسة العذراء بالمحلة
تقليم الأشجار فى محيط كنيسة العذراء بالمحلة

 

تقليم الأشجار
تقليم الأشجار

 

قص الأشجار فى محيط الكنائس
قص الأشجار فى محيط الكنائس

 


محافظة الغربية

كنائس المحلة

عيد الميلاد المجيد

المحلة

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