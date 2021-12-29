حكم نفقة يحرم أستراليا من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999.. اعرف القصة

كتبت: نهال أبو السعود

قال مواطن أسترالى يعيش فى إسرائيل إنه يخضع لحظر سفر لمدة 8 آلاف عام ما لم يدفع 1.8 مليون جنيه إسترلينى فى مدفوعات إعالة طفل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فلم يُسمح لنعوم هوبيرت، وهو كيميائي يبلغ من العمر 44 عامًا ويعمل في شركة أدوية ، بمغادرة إسرائيل حتى 31 ديسمبر من عام 9999 بسبب أمر "وقف الخروج" الصادر عام 2013 بعد رفع قضية أمام محكمة الأسرة من قبل زوجته السابقة وهي إسرائيلية الجنسية.

وقضت المحكمة بأنه يجب على هوبرت دفع 1200 جنيه إسترليني بما يعادل 5 الاف شيكل شهريًا لكل من طفليه حتى يبلغا 18 عامًا، ومن أجل رفع أمر وقف الخروج يبدو أن المحكمة قررت عام 9999 بشكل تعسفى لأنه كان أعلى تاريخ ممكن يسمح به نظام المحاكمات عبر الإنترنت.

وعادت زوجة هوبرت السابقة، وهى مواطنة إسرائيلية، إلى البلاد فى عام 2011، عندما كان أطفالهم يبلغون من العمر ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وتبعها فى عام 2012 ويقول إنه لم يتمكن من المغادرة لأى سبب - بما فى ذلك العمل - فى السنوات الثمانى منذ حكم المحكمة.

قال هوبرت: "منذ عام 2013، أنا محتجز فى إسرائيل"، مضيفًا أنه كان واحدًا من العديد من الرعايا الأجانب الذين اضطهدهم نظام "العدالة" الإسرائيلى فقط لأنهم متزوجون من نساء إسرائيليات وأنه التحدث علانية لمساعدة الآخرين الذين قد يعانون من هذه التجربة التي تهدد الحياة حرفيا.

ووفقا للتقرير، فى نصائح السفر لإسرائيل، تضمنت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا للمواطنين من أن المحاكم المدنية والدينية فى إسرائيل تمارس بنشاط سلطتها لمنع أفراد معينين، بمن فيهم غير المقيمين، من مغادرة البلاد حتى يتم سداد الديون أو الدعاوى القانونية الأخرى ضدهم.