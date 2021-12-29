حكاية ضريح "مندرة" عمة إبراهيم الدسوقى.. تركت دسوق وماتت بالإسكندرية.. لايف

الإسكندرية - أسماء على بدر

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من ضريح السيدة مندرة عمه سيدى إبراهيم الدسوقى، التى توفت بالإسكندرية منذ سنوات طوال.





ويزعم أحد المواطنين يدعى منصور محمد، إن السيدة مندرة لها بركات عديدة وكانت مدفونة بجوار شجرة فى منطقة بحرى قديما، وبعد تطوير المنطقة وأثناء إزالة المقبرة بالبلدوزر توقف فجأه وتعطل، مضيفا أنها جاءت فى الحلم لأحد المسئولين تطالبه بأن يترك قبرها ويبنى لها مسجدا يليق بها، ومن بعدها جرى بناء لها الضريح وأقيمت لها الليالى وتقام حفلات طعام باسمها من أهل الخير فى منطقة بحرى بالإسكندرية - حد قوله.

وأشار إلى أنها جاءت إلى الإسكندرية تتعبد، وتركت دسوق لحبها للإسكندرية ونشرت العلم.



الضريح



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