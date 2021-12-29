حقوق حلوان تطلق مبادرة توعوية للطلاب بالنظافة وأهميتها

كتب محمد صبحى

أطلقت كليه الحقوق جامعة حلوان مبادرة توعوية لطلاب الجامعة بالنظافة وأهميتها تحت شعار(صحتك تهمنا) وأقيمت المبادرة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

وانطلقت المبادرة على عدة محاور أهمها إطلاق المسابقة الاولى من نوعها بجامعة حلوان عن إعادة تدوير المخلفات بمحيطنا الصغير جامعة حلوان وعمل جوائز لها، وقيام طلاب الأسرة بعمل توعيه وإرشاد لطلاب الجامعة وتوزيع برشورات لأهمية النظافة، كما قام طلاب الأسرة بتنظيف الكليه من الداخل ودهانها ووضع سلات قمامه و أيضاً لافتات توعية لأهمية النظافة والعيش فى مكان خالى من المهملات.

كما أنتج الطلاب العديد من المنتجات الصالحه للأستخدام من إعاده تدوير أشياء أستهلكت مثل (الزجاجات و علب الكارتون و الفوم و بقايا الاقمشه و غيرها) وفى نهاية المبادرة تم توجيهه و تعديل سلوك الطلاب لبناء أفكار و وتنمية ابداعات جديدة داخل عقولهم عن تدوير الأشياء.

أقيمت المسابقة تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، أحمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وبمشاركة علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، يارا هاني نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عطية رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، دنيا اسامة أمين لجنة الأسر.