حفاظاً على المال العام.. محافظ المنوفية يحيل مسئولين بوحدة شنوان للنيابة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المسئولين بالوحدة المحلية بشنوان التابعة للوحدة المحلية لمركز شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها واستبعادهم لحين الإنتهاء من التحقيقات ، وذلك حيال واقعة التصرف بالبيع بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون لعدد (2 ) فردة كاوتش الخاصة بلودر الحملة الميكانيكية والتلاعب فى سجلات العهدة لتضليل التحقيقات وطمس الحقائق وهو ما يمثل وقائع بالغة الجسامة أدت إلى الإستيلاء على المال العام، هذا وقد كلف المحافظ اللجنة المشكلة بالقرار رقم ( 130 لسنة 2021 ) بفحص كافة ما ورد بمخازن الوحدة المحلية للحملة الميكانيكية بشنوان من أذون الإضافة والصرف خلال الفترة من 2018 وحتى تاريخه وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن .



كما أحال محافظ المنوفية واقعة سرقة عمود ديكوري بحديقة شارع مصر بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها وتحديد المقصرين، واستبعاد عدد من المختصين ممن أثير حولهم شبهات جادة لحين الإنتهاء من التحقيقات مخلين بذلك بواجبات الوظيفة العامة، جاء بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات، ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، ومشدداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على المال العام.



